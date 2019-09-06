شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الشهود عن سرقة نص مليون من بريد بلقاس بقضية "أنصار بيت المقدس"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة "هشام عشماوى و207 آخرين، من عناصر بيت المقدس، بعد حجز الدعوى لجلسة 2 أكتوبر للنطق بالحكم.

وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة 3 من الشهود فى واقعة سرقة نصف مليون جنيه من موظفين من مكتب بريد بلقاس، أثناء توريدها لبنك مصر، وفى تلك الواقعة استمعت المحكمة لاثنين من موظفين مكتب البريد، ومدير البريد، وفى جلسة 22 ديسمبر 2018، قال شاهد الإثبات أحمد محمد، صرف بمكتب بريد بلقاس، وعقب قيامه باستقلال دراجة نارية لتوريد مبلغ نصف مليون جنيه من مكتب البريد لبنك مصر لفرع بلقاس، قام 3 أشخاص ملثمون يحملون أسلحة نارية بالهجوم عليه هو وزميله واستولوا على المبلغ قبل وصولهم للبنك.

Advertisements

وأكد الشاهد: أن البنك ومكتب البريد يقعان فى شارع المطافى، وأن الواقعة تمت قبل البنك ببضعة أمتار، وأنها لم تأخذ سوى 5 دقائق، وأن الجناة أطلقوا النار فى الهواء لترهيب الأهالى، وأن المسافة بين البنك لا تتجاوز الـ600 متر، ثم فر الجناة داخل سيارة ملاكى كانوا يستقلوها.

وأشار الشاهد، أن الملثمين قاموا بإطلاق النار فى الهواء، وأن المسافة بين البنك ومكتب البريد حوالى 600 متر تقريبًا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.