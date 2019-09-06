شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تدرس عروض تنفيذ أول ميناء جاف بـ6 أكتوبر.. وتحديد الفائز قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، بدء فحص وتقييم العروض الفنية والمالية المتقدمة لتنفيذ أول مشروع ميناء جاف بمصر على مساحة 100 فدان فى مدينة 6 أكتوبر. وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن 3 تحالفات تتنافس، وأنه مخطط تحديد العرض الأعلى تقييمًا والفائز بتنفيذ هذا المشروع قبل نهاية العام الجارى، لافتة إلى أن المشروع لإعادة توزيع وتداول البضائع.

يذكر أن وزارة النقل أعلنت أنها تخطط لتنفيذ مشروع ميناء جاف ومركز لوجستى على مساحة 400 فدان بـ6 أكتوبر، وأن المرحلة الأولى تشمل إنشاء الميناء الجاف على مساحة 100 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، والمركز الوجستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.

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