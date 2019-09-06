شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتسليم بيان بعدد العمال والوظائف الشاغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروع قانون العمل من التشريعات الهامة والملحة التى يضعها البرلمان على أجندته التشريعية فى دور الانعقاد المقبل، بعد أن انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته والموافقة عليه نهائيا وإعداد تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس.

وتنص المادة (36) من مشروع قانون العمل، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

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1. ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2. عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التى تم إلغاؤها.

3. بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.

وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.