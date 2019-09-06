شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكلف المدارس بتفعيل بنك المعرفة والاستفادة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب انطلاق العام الدراسى الجديد، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس، بضرورة تفعيل دور بنك المعرفة المصرى، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتزويدهم بكافة المعلومات ووسائل التعامل معه ضمانًا لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء البنك.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيجرى تفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس فى إطار خطة التعليم لدمج التكنولوجيا فى التعليم فى جميع الصفوف الدراسية.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة وفرت محتوى جميع المواد الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية على بنك المعرفة، سواء المواد العربى أو اللغات لتحقيق أكبر استفادة للطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى مع بداية العام الدراسى الجديد.

الجدير بالذكر أن الدراسة تبدأ فى الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى و11 من الشهرنفسه فى الصفوف الأولى.