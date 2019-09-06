"التعليم" تكلف المدارس بتفعيل بنك المعرفة والاستفادة منه

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وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيجرى تفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس فى إطار خطة التعليم لدمج التكنولوجيا فى التعليم فى جميع الصفوف الدراسية.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة وفرت محتوى جميع المواد الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية على بنك المعرفة، سواء المواد العربى أو اللغات لتحقيق أكبر استفادة للطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى مع بداية العام الدراسى الجديد.
الجدير بالذكر أن الدراسة تبدأ فى الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى و11 من الشهرنفسه فى الصفوف الأولى.
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