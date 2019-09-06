شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: حملات توعية بالنظام الجديد فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل التوسع فى حملات التوعية بمنظومة التأمين الجديدة فى بورسعيد، ومن المقرر أن تمتد إلى محافظات المرحلة الأولى تدريجيًا، مثل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والأقصر وأسوان.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن حملات التوعية تستهدف التعريف بالنظام آليات التسجيل، وكذاك الفرق بين الوحدة الصحية والمستشفى فى الحصول على الخدمة ونظم الإحالة.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن التسجيل فى المنظومة الجديدة شرط الحصول على الخدمة، مؤكدة أن سداد الاشتراكات والمساهمات يكون للقادرين فقط، بينما غير القادرين تتحمل الدولة عنهم المصاريف وكافة تكاليف العلاج.