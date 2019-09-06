شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى اتجاه عباس جزئيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الجمعة الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، عملية إغلاق جزئى لمنزل الرمد للكوبرى المعدنى اتجاه كوبرى عباس لمدة 10 أيام، لإجراء أعمال إصلاح وصيانة بكوبرى الجيزة المعدنى (نزلة الرمد)، بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد .

وقال مصدر أمنى، إن إدارة المرور تنفذ جميع الأعمال ليلاً بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ6 صباحاً لليوم التالى عدم إعاقة الحركة المرورية عدا أيام الجمعة والسبت، حيث سيستمر العمل على مدار 24 ساعة مع غلق جزئى لمنزل الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات .

وأضاف المصدر، أنه سيجرى تنفيذ الأعمال على مرحلتين حيث ستبدأ المرحلة الأولى بالجانب الأيمن من منزل الرمد اتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام، والمرحلة الثانية ستكون بالجانب الأيسر من منزل الرمد اتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام، مع نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال .