الدمغة والموازين تنتهى من فحص عروض 4 شركات لتنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، انتهاء فحص العرض الفنى لـ4 شركات تقدمت لمناقصة مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وأنه جارى فحص عروض باقى الشركات من أجل تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبل. كانت 5 شركات قد تقدمت رسميًا إلى مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وذلك من إجمالى 10 شركات قامت بشراء كراسة الشروط، حيث جرى تقديم العروض الفنية والمالية لكل شركة بحضور لجنة استلام تضم ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية ومصلحة الدمغة والموازين.

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