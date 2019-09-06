شكرا لقرائتكم خبر عن حظر استيراد الدواجن وأجزاءها من الخارج.. أحدث قرارات الحكومة لإنقاذ الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، بحظر استيراد الدواجن وأجزاءها من الخارج، وتلبية إحتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق قرارات عاجلة لحماية الصناعة من مخاطر الاستيراد.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاسة الدكتور نبيل درويش وحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة، لمواجهة مخاطر تأثير التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، على المربيين نظرا لانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى.

وأصدر اتحاد منتجي الدواجن بيانا عن نتائج الاجتماع والتي تضمنت عددا من القرارات لحل الازمة منها وقف استيراد كافة المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية. ‎

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وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن لـ«المصري اليوم»، إن الاجتماع انتهى إلى توجيه كافة الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية.

وأشار إلى عقد اجتماع تحضيري، مساء الخميس مع الجهات الرسمية لاستبيان شروط ومواصفات التوريد، وجاري نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.

وأوضح «الزيني»، إنه تم التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، مشيرا إلى إنه تم الاتفاق على ٢٠٠ منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين.

وأشاد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بالتوجيهات السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التعاون بين الحكومة ممثلة في الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واتحاد منتجي الدواجن للتوصل إلى هذا الاتفاق، لمواجهة أزمة انخفاض أسعار الدواجن ومخاطر تأثيره على قطاع تربية الدواجن.

وناشد «الزيني» أعضاء الإتحاد من منتجي الدواجن بضرورة التعاون لمواجهة هذه الأزمة وفقا لهذه الخطوط العامة مشيرا إلى أن هذه القرارات سيكون لها التأثير الإيجابي في تعافي أسعار الدواجن بنسبة 10% حيث يؤدي زيادة الطلب على الدواجن المذبوحة وتوجيه حصة الاستيراد من الإنتاج المحلي إلى زيادة الطلب على الدواجن الحية والمذبوحة.