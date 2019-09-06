البيئة: لا مساس بمحمية الغابة المتحجرة في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكدت وزارة البيئة، أنه لا مساس بمحمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، وأن جميع أعمال الهدم والبناء للسور القريب من المحمية تقع فى نطاق المخصص لوزارة الاسكان وطبقا للاشتراطات البيئية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه في حال عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية من قبل الشركة المسئولة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمخالفتها للقانون، خاصة أن الشركة تقدمت بدراسة تقييم الأثر البيئي شأنها شأن الشركات الأخرى وحصلت على هذه الموافقة وفقا لاشتراطات بيئية محددة وبما يضمن عدم تأثيرها على المحمية خاصة أن الأعمال التي تتم في هذه المنطقة هي ملك وزارة الإسكان.

وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم المساس بالحدود الحالية للمحمية و الصادرة بقرار بقرار رئيس الوزراء رقم (1441) لسنة 2017، ومحدد به أبعاد وحدود المحمية و تقع أعمال البنية التحتية التي تتم حاليا بالمنطقة الواقعة شمال حدود المحمية هي خارج الحدود المُعلنة، مضيفة أن الحد الفاصل بين حدود المحمية والمنطقة المخصصة لوزارة الإسكان محدد بعلامات حدودية واضحة.

وتوجهت "وزارة البيئة"، بالشكر للمواطنين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالحفاظ على المحمية والموارد الطبيعية، مؤكدة على التواصل المستمر للرد على أي استفسارات من المواطنين.