نشرة الحوادث المسائية.. تشريح جثة نجل مرسي ومصرع 6 عناصر إرهابية في الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

لتحديد أسباب الوفاة.. النيابة تقرر تشريح جثة نجل محمد مرسي

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، تشريح جثمان عبدالله محمد مرسي العياط، لتحديد أسباب الوفاة بعد وفاته أمس إثر أزمة قلبية.

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الداخلية: مصرع 6 عناصر إرهابية في مداهمة أمنية بالواحات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مصرع 6 من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.

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الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

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الداخلية: الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 234 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 353 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

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