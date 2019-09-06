الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة على مستوى الجمهورية.. فقد إضطلع قطاع الأمن العام بإعداد خطة مُحكمة لإستهداف تلك العناصر بمعرفة فريق عمل بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، حيث أكدت التحريات والمعلومات إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سن38 - مسجل شقى خطر ، سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات ، سرقة" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس لمدة خمس سنوات فى قضية مقاومة سلطات) .. وهو أحد المتهمين المشاركين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية، فى أغسطس الماضى تجاه القوات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية والتى نتج عنها إصابة أحد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون ، ووفاة أحد المتهمين- مقيم بدائرة المركز.

وأضافت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن القليوبية؛ وبمجرد مشاهدته للقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها ، مما دعا القوات لمبادلته بالمثل مما أسفر عن مصرعه .. وضُبط بجوار جثته ( بندقية آلية وبخزينتها طلقتان من ذات العيار ، قطعة من مخدر الحشيش ، مبلغ مالى ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.