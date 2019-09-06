شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط للمسؤولين: «انقلوا مكاتبكم للشارع.. مش عاوزة أشوف حد فى مكتبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أمس، المارة فى شارع الشرباصى، حيث حرصت على التجول به سيرًا على الأقدام والتواصل مع المواطنين، واستمعت إلى مشاكلهم ومطالبهم، كما وعدتهم بالبدء فى دراستها مع الجهات المختصة لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وواصلت «منال» جولتها بزيارة فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بالشرباصى للتأكد من توافر السلع الغذائية والمواد التموينية ومدى الالتزام بالأسعار المقررة، كما تواصلت المحافظ مع المسؤولين بالفرع للتعرف على جميع المشكلات، مؤكدة أنه سيتم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية لإيجاد الحلول الفورية لها.

وأكدت ضرورة رفع كفاءة المخزن الخاص بالفرع، والالتزام بتخزين السلع الغذائية وفقًا للمعايير والاشتراطات المتعارف عليها فى هذا الشأن.

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وتابعت الأعمال الجارية بمركز صحة الأسرة بحى أول بشارع الشرباصى، إذ تقوم مديرية الإسكان بدمياط بتنفيذ أعمال ترميم وتدعيم المبنى وتطوير جميع العيادات والأقسام به، بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، وتفقدت جميع الأقسام بالمبنى والدور المخصص لدار رعاية الأطفال الأيتام للاطمئنان على تنفيذ جميع الأعمال بالمستوى المطلوب.

وأعلنت أن افتتاح المركز، الشهر المقبل، مضيفة أنه سيتم تجهيزه بجميع المُعَدّات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى لكثرة المترددين على المركز من المرضى والأهالى، كما تابعت أعمال ترميم وتطوير مبنى مركز صحة الأسرة بحى ثان، واستمعت إلى شرح مفصل من مدير مديرية الإسكان حول التصميمات المقترحة للمبنى، حيث وجهت بتنفيذ جميع الأعمال بالشكل المطلوب ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الترميم أولًا بأول.

وتابعت أعمال رد الشىء إلى أصله بشارع الشيخ أصيل، وأبدت عددًا من الملاحظات الخاصة بعملية الرصف، التى تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالإشراف عليها، حيث شددت على الالتزام بجميع المعايير والمواصفات الخاصة بتنفيذ تلك الأعمال، والتأكيد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإتمام أعمال رفع محابس المياه ومطابق الصرف قبل عملية الرصف، وطلبت من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط الارتقاء بمنظومة النظافة بالمنطقة، ورفع جميع الإشغالات الموجودة أمام المحال التجارية، ووجهت حديثها إلى المسؤولين: «انقلوا مكاتبكم للشارع.. مش عاوزة أشوف مسؤول فى مكتبه».

وأعلنت «منال» عن تحرير 841 محضرًا ضد المخالفين من المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، خلال أغسطس الماضى، ضمن الحملات التفتيشية والتموينية للتأكد من توافر السلع التموينية والمواد البترولية فى الأسواق، ومدى التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة والإعلان عن الأسعار على السلع بالمحال، كما تم تحرير 271 محضرًا ضد مخابز، شملت عدم المطابقة للمواصفات، والنقص فى الأوزان، والعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 573 محضرًا تشمل الغش التجارى، والشهادات الصحية، والعمل بدون ترخيص، وعن متابعة مستودعات الغاز، تم تحرير 33 محضرًا تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر، والعمل بدون ترخيص.