شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقى»: معايير التغطية مُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المعايير التى صدرت أمس الأول، واحدة من أهم أدوات منظومة الإعلام، وهى تمثل قواعد العمل المهنية المُلزمة للوسائل الإعلامية والعاملين بها، وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الشاملة وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين.

وأضاف «شوقى»، فى تصريحات أمس، أن المعايير التى أصدرها المجلس تتطابق مع قواعد المعايير الدولية التى تتوافق مع حقوق الإنسان ومع مثيلاتها فى دول الاتحاد الأوروبى، وتلتزم مع معايير المعهد الدولى لحقوق الإنسان والدستور والقوانين المصرية، إذ يضمن التطبيق الصارم لها عودة الإعلام المصرى لموقع الصدارة، بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية، كونها تهدف لضمان المصداقية والاستقلال، وتحمى الرأى الآخر والمصالح العامة للمجتمع، وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعى، مردفًا: «تمنع المعايير أيضًا النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة مسؤولة مسؤولية تامة عن أى خبر تنشره، كما تحمى المعايير الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية بما فى ذلك الأجهزة الرقمية، تمثل خصوصية لأصحابها ولا يجوز اختراقها، كما تُلزم الإعلاميين باحترام الرأى الآخر عند عرض الآراء والاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط». وأوضح «شوقى»، أن اللجنة الفنية التى شكّلها المجلس تتابع البرامج ومدى التزامها بالضوابط المختلفة، وأن جميع الشاشات التزمت بتنفيذها فيما يخص المواعيد الزمنية، ويجب على الجميع الاستمرار فى الالتزام بباقى الضوابط، وأهمها تنوع المحتوى، إذ تعد البرامج الطبية هى الأكثر مخالفة منذ تطبيقها حتى الآن. وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة، العديد من الأكواد، بينها (التعامل الإعلامى مع قضايا المرأة ويضم 13 معيارًا، وتغطية الحوادث الإرهابية ويضم 5 معايير، وحماية القيم والأخلاق ويحتوى على 7 معايير، والتعامل الإعلامى فى قضايا الطفل بـ 6 معايير، وحماية حقوق الملكية الفكرية بـ4 معايير، والأعمال الدرامية بـ 19 معيارًا، والتغطية الرياضية بـ17 معيارًا).

وتضمن الكود الخاص بـ«تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية»، عدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم إذاعة أو بث أو نشر المواد الدعائية للجماعات الإرهابية أو بياناتهم، بالإضافة إلى عدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث عن العمليات، وعدم إبداء أى آراء أو معلومات تؤدى إلى النيل من تماسك الشعب أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ويستوى فى هذا الالتزام الإعلاميين أنفسهم أو الضيوف.