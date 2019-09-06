شكرا لقرائتكم خبر عن حبس صاحب شركة سياحة بالسويس لاتهامه وزوجته بالاستيلاء علي 20 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الأربعين بالسويس برئاسة أحمد مصطفي، تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، حبس صاحب شركة سياحية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه، وزوجته المعلمه بجمع أموال من عشرات المواطنين بالسويس، والاستلاء منهم على قرابة 20 مليون جنيه بزعم توظيفها.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق بحبس الزوجة على ذمة التحقيقات بذات الاتهامات التي وجهت إلى زوجها عقب القبض عليه مؤخرا وإحالته للنيابة واتهمت الزوجه زوجها بالحصول على الأموال قائله: إن «بينها وبينه خلافات».

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وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بإنشاء شركة سياحية مقرها الاربعين، واوهموا العملاء من خلالها بتوظيف اموالهم في تأجير الشاليهات مقابل نسبه من الأرباح، واستولوا على مبالغ ماليه تقدر بملايين الجنيهات وما أن انقطعت نسبة الأرباح التي تقاضوها الشاكين قدموا بلاغات ضد المدرسة وزوجها صاحب الشركة السياحية.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقي إخطارا من اللواء عامر محمود عامر، مدير إدارة البحث الجنائي بورود عدة بلاغات بقيام صاحب شركة سياحية، وزوجته المعلمه بالنصب عليهم في الاستيلاء على اموالهم بحجة توظيفها.

كلف العميد أيمن عبدالحميد رئيس المباحث الجنائية الرائد بولا كمال، رئيس مباحث الاموال العامة بضبط المتهمين الذي تمكن من ضبط المدرسة المتهمه، وتم مؤخرا ضبط الزوج صاحب الشركة، وقيد المحضر رقم 3254 إداري الاربعين وامرت النيابة بقرارها السالف ذكره.