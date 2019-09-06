شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 67.296 فدان منزرعة بالسمسم وخطة لزادة المساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، ارتفاع المساحات المنزرعة من السمسم الموسم الحالى إلى 67 ألفا و296 فدانا مساحات منزرعة وسط خطة تنفيذية للنهوض بالمحصول وزيادة المساحات الموسم المقبل بالأراضى الجديدة، لتضييق الفجوة فى إنتاج الزيوت.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 " إن هناك لجان متابعة على جميع المحاصيل الصيفية وتدقيق وحصر المساحات المنزرعة، مؤكدا ارتفاع مساحات السمسم الى 67 ألفا و296 فدانا الموسم الحالى، وهناك برامج أعدت وأصناف جديدة لزيادة المساحات من المحصول الموسم المقبل .

من جانبه قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن محصول السمسم له أهمية اقتصادية، ويعمل مركز البحوث الزراعية على تشجيع المزارعين بالتوسع فى زراعة المحصول، خاصة بالأراضى الجديدة، من خلال نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاج للمساهمة فى سد الفجوة من المحاصيل الزيتية، ووضع آلية تسويقية له، وتوفير الحملات الإرشادية، واستنباط أصناف جديدة.

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يذكر أن بذور المحصول الكاملة تستخدم كتقاوى، وتدخل فى صناعة الحلويات والمخابز، واستخراج الزيت، و تدخل فى صناعة الطحنية، والحلاوة الطحينية، الزيت، ويعتبر زيت السمسم (السيرج) من الزيوت الغذائية الهامة نظراً لارتفاع نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة لأكثر من 85% وهو يستخدم فى الغذاء المباشر وصناعة الصابون وبعض مستحضرات التجميل.