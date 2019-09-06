شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 6/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شماليه غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين.

ويكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق يميل للحرارة مع ساعات العصر، ويبقى وحاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

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وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية بعد منتصف الليل.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبياً ، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة .