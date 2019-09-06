شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد عبد الفتاح يتولى رئاسة حى الدقى خلفا للمجايرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير التنمية المحلية، قرارا بتعيين اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة العياط، رئيسا لحى الدقى، بدلا من اللواء خالد المجايرى رئيس الحى السابق.
وكان اللواء أحمد عبد الفتاح، له جهود كبيرة فى حل مشكلة مزلقان العياط ونقل الباعة الجائلين، وإنشاء سوق جديد لهم، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
يذكر أن وزير التنمية المحلية أجرى حركة تنقلات كبيرة علي مستوى الجمهورية شملت عدد كبير من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكذلك تعيين سكرتيرى العموم بالمحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء أحمد عبد الفتاح يتولى رئاسة حى الدقى خلفا للمجايرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.