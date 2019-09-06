تعرف على أسماء عبد الله.. أول وزيرة خارجية فى تاريخ السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولت السفيرة أسماء عبد الله ، حقيبة الخارجية، التى تعتبر واحدة من أكثر الحقائب الوزارية أهمية فى الفترة الانتقالية فى السودان، لتدخل التاريخ كأول امرأة تعين فى هذا المنصب الحساس. وظهرت "أسماء" فى قائمة ترشيحات التى توافق عليها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، وقوى الحرية والتغيير، بشأن أعضاء الحكومة التى ستدير المرحلة الانتقالية فى السودان خلال الأشهر المقبلة ، وفى السطور المقبلة أهم 5 معلومات عن الدبلوماسية السودانية أسماء عبد الله . ولدت أسماء عبد الله بالخرطوم وانهت دراستها الجامعية فى قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الخرطوم 1971 التحقت أسماء محمد عبد الله بوزارة الخارجية السودانية فى عام تخرجها وتعتبر أول سيدة تلتحق بالسلك الدبلوماسي السوادنى فى عام 1971. Advertisements تدرجت السفيرة أسماء في عدد من المناصب حتى وصلت إلى درجة "وزير مفوض". عملت في عدد من سفارات السودان بالخارج من بينها النرويج. عملت في عدد من البعثات الدبلوماسية منها ستوكهولم والرباط والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.

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