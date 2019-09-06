شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سبتمبر.. آخر موعد لتلقى التظلمات على الجزء الثانى من الحركة القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم، تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى 2019 – 2020 ، ويستمر المجلس فى تلقى التظلمات حتى الأربعاء المقبل 11 سبتمبر.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر خلال اجتماعه أمس الأربعاء، الجزء الثانى من الحركة ، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ ، و500 قاضى إلى درجة رئيس من الفئة ب ، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الإبتدائية ، وقال المجلس خلال بيانه ، انه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020 ، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

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ويتبقى الجزء الثالث والأخير من الحركة وهو الذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.