شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد راشد : انتظام ضخ المياه للمناطق المتضررة بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن إنتظام ضخ المياه فى المناطق التى تضررت من الإنقطاعات خلال الأيام الماضية لوجود بعض المعوقات التى واجهت مرشحات المياه بمحطتى جزيرة الدهب وإمبابة حيث تضافرت جهود المحافظة مع وزارة الموارد المائية والرى وأجهزتها المختلفة لزيادة معدل منسوب المياه لحل مشكله الانقطاعات.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، الشكر إلى وزارة الموارد المائية على الاستجابة الفورية والإجراءات السريعة لحسم المشكلة لرفع المعاناه عن المواطنين وذلك إستمراراً لجهود الوزارة للعمل على توفير إحتياجات كافة القطاعات من المياه وحسم أى شكوى فى حينه .

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كما وجه محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة الشكر لأجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية و الرى للتعاون المثمر والبناء لخدمة المواطنين، لافتاً أن الاجراءات التى تم إتخاذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وشركة مياه الشرب والصرف أسفرت عن تشغيل المحطات بالطاقة الكافية وضخ مياه الشرب بالكميات المناسبة للمواطنين .

يذكر أن محافظ الجيزة تفقد محطة مياه الشرب بامبابة وجزيرة الذهب ليلاً للوقوف على حالة المحطات والمعوقات التى تواجه ضخ المياه بالكميات المناسبة وقد قام محافظ الجيزة بالتوصل لإتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكله الانقطاعات .