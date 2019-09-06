شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خطبة الجمعة مترجمة بـ16 لغة عالمية حول الهجرة النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وزارة الأوقاف المصرية، النسخ المترجمة من خطبة الجمعة بعنوان: (من دروس الهجرة النبوية : بناء الدولة ) والذى يتناول الحديث عن الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ التي غَيَّرَت مَجْرَى التَّاريخِ البَشَرِيِّ ، وكَانَت تَحَوُّلاً إِيجَابيًّا نَحْوَ بِنَاءِ الدَّوْلَةِ المَدَنِيَّةِ عَلَى أُسُسٍ رَاسِخَةٍ مِنَ العَدَالَةِ والمُسَاوَاةِ وَحُرِّيَّةِ الاعْتِقَادِ وَحِفْظِ الكَرَامَةِ الإِنْسانيَّةِ، وَتَرْسِيخًا لِفِقْهِ التَّعَايُشِ السِّلْمِيِّ، وَتَأْسِيسًا لِلْعَيْشِ الإِنْسَانِيِّ المُشْتَرَكِ والتَّرَابُطِ الاجْتِمَاعِيِّ بَيْنَ أَبْنَاءِ الوَطَنِ الوَاحِِدِ ، والمُشَارَكَةِ فِي النَّشَاطِ الاقْتِصَادِيِّ بِشَتَّى صُوَرِهِ وَمُخْتَلفِ أَلْوَانِهِ.

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