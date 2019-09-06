شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تبدأ إجراءات تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى للتذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن حاجتها للتعاقد مع إحدى الشركات المنفذه لمنظومة التحصيل المسبق "الدفع الإلكترونى الذكى"، لتطبيق المنظومة على كل خطوط وحافلات الهيئة البالغ عددها 2500 أتوبيس.

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، فى بيان إن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة تطوير الهيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة لها سابق خبرة فى هذا المجال لتنفيذ أنظمة السوفت وير والهارد وير والاشتراكات، على أن تحصل الشركة على نسبة من التحصيل الشهرى مقابل التنفيذ.

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وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه سيتم تنفيذ المنظومة على كل المسارات وجميع اتوبيسات الهيئة، معلنًا أنه على الشركات الراغبة فى تنفيذ المنظومة للهيئة التقدم بطلبات للإدارة المركزية للعقود والمشتريات والمخازن بمقر الهيئة، على أن يتم التقدم بالطلبات فى موعد غايته 30 يومًا، وحال وجود أى استفسارات يتم الرجوع إلى الإدارة المركزية لشئون الحركة بمقر الهيئة.