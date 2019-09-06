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رئيس حى الخليفة يحيل موظفين للتحقيق لعدم تواجدهم فى أماكن العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء سامى علام ، رئيس حى الخليفة، جنوب القاهرة، عدد من المدارس لمتابعة صيانتها، كما تفقد عدد من الوحدات الصحية ودور رعاية الأيتام لمتابعة الخدمات بها، وأحال رئيس الحى عدد من الموظفين المقصرين فى عملهم للشئون القانونية، لعدم تواجدهم بمقر عملهم

وفى السياق التقى رئيس حى الخليفة بالمواطنين، بحضور مسئولى إدارات الحى وتم مناقشة جميع الطلبات المقدمة من المواطنين

وأشار علام، إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات النظافة بالحى وكذلك حملات لرفع الإشغالات بالشوارع بمناطق الحلمية والحطابة والمحجر ودرب المسدود وشوارع القادرية والكردى والتونسى والمدارس والتونسى وسوق الحمام .

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