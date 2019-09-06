شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: الخصومات أكثر من 30 % على الأدوات بمعارض"أهلا مدارس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الادوات المكتبية منخفضة خلال هذه الأيام بالرغم من اقتراب موسم المدارس ، موضحا ان الأسعار شهدت انخفاضا يقترب من 20 % عن العام الماضى .

وأضاف أبو جبل فى تصريح لليوم السابع أن معرض أهلا مدارس يشهد اقبالا جيدا ، مؤكدا أن الأسر المصرية التى ذهبت الى المعرض شهدت انخفاض الاسعار كما انها استفادت من نسب الخصم التى تبدأ من 30 % وتخطت فى بعض المنتجات 50% ، مشيرا الى أن المعرض وفر على الأسر كثيرا حيث انه وفر جميع المنتجات والادوات التى تخص السنة الدراسية .