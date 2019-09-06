أخبار × 24 ساعة.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لقبول الجامعات خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. مصادر تؤكد إعلان النتيجة خلال أيام الحكومة تعلن بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة "الأعلى للإعلام" يحذر الشركات والفضائيات من تأجير أو استيراد أجهزة البث رئيس الوزراء يتفقد السبت المقبل مشروع محور سمالوط الجديد بالمنيا رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: 70% من قائمة واردات مصر يمكن تصنيعها محليا التموين: توفير الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات بأسعار مخفضة 20% ضبط 38 متهما بإدارة صفحات على "الفيس بوك " لبيع الأدوية المغشوشة التضامن: 10 ملايين و88 ألف صاحب معاش ومستفيد حاليا Advertisements الطقس مستقر والرطوبة تنخفض.. اعرف توقعات الطقس غدا × 16 معلومة "الطيران المدنى" تعلن ختام موسم الحج بوصول 110 آلاف حاج للمطارات المصرية تعليم القاهرة يخفض تنسيق الثانوى العام لـ 210 بدلا من 214 درجة صور..إحباط تهريب 55 طردا بداخلها مصلقات بنقوش فرعونية عبر قناة السويس السكة الحديد تبدأ رفع كفاءة وتطوير 200 عربة درجة ثالثة الصحة: توفير 40 جهاز لفحص اورام الثدى بالوحدات يتميز بدقة النتائج النقل العام بالقاهرة تبدأ إجراءات تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى للتذاكر 11سبتمبر.. آخر موعد لتلقى التظلمات على الجزء الثانى من الحركة القضائية فتح باب التقدم لدراسة الصيدلة الاكلينيكية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين

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