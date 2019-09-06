شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون القسم الدستورى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس السيادة فى السودان الفريق شمس الدين الكباشى إن وزراء الحكومة الجديدة التى أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الليلة، سيؤدون القسم الدستورى الأحد المقبل.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن الكباشى قوله إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن ثقته فى قدرتها على تخطيها.

وأعلن رئيس الوزراء السودانى تشكيل أول حكومة مدنية بعد الثورة السودانية، ضمت 18 وزيرا، بينهم 4 وزيرات، فيما أرجئ تسمية وزيرى البنى التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، لمزيد من التشاور، بهدف تمثيل ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان)، والشرق.