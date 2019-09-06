شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 5 مليار و 421 مليون جنيه من معاشات سبتمبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى اليوم الخامس على التوالى حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم بلغ إجمالى عدد الحالات 3 مليون و600الف حركة صرف بقيمة اجمالية 5 مليار و 421 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الالية مليون و 484 الف حالة صرف بقيمة مليار و 795 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومى والعام والخاص تم تسجيل مليون و 397 الف حالة صرف قامت بصرف 2 مليار و 340 مليون جنيه كما تم تسجيل 719 الف حالة صرف من منافذ صندوقى التامين الاجتماعى قامت بصرف مليار و286 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.