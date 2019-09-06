شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر أم بالعالم تنجب..سيدة بالسبعين تلد توأما بالهند بعد 54 عاما من العقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجبت مانجياما (74 عاما) من مدينة جونتور بولاية أندرا برديش فى الهند، وهى امرأة سبعينية، والتى تعتبر أكبر أم تنجب فى العالم، توأم اليوم الخميس من زوج يبلغ من العمر 78 عاما، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مانجياما وزوجها

ورزقت مانجياما وزوجها بالتوأم، بعد أن قضيا 54 عاما دون أطفال بسبب العقم، ليقررا أخيرا الشروع بالعلاج، وإجراء عملية الإخصاب داخل المختبر.

وتابع 10 أطباء حالة مانجياما الصحية، وأجروا لها اختبارات مختلفة لفحص اللياقة البدنية للتأكد من إمكانية حملها، وبعد الحمل، أظهرت الفحوصات المنتظمة عدم معاناتها من مضاعفات.

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مانجياما مانجياما

وعند موعد الولادة، أجرت مانجياما عملية قيصرية فى دار تمريض أهاليا بمدينة جونتور، بإشراف 4 أطباء، برئاسة الدكتور إس. أوماشانكار.



أحد الأطفال

وقال الدكتور أوماشانكار، إن "كلا من الأم والطفلين، بحالة جيدة، ولكن سيكونون تحت الملاحظة لبضعة أيام"، واصفًا عملية ولادة امرأة تقترب من عمر الثمانين بـ "المعجزة".