شكرا لقرائتكم خبر عن تكذيب منه فيه.. نجل مرسى يكذب قناة الشرق بشأن اعتقاله برفقة أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول قناة الشرق دائما بث الأكاذيب من خلال نشر الشائعات والأخبار المضللة، والتى كان أخرها احتجاز نجل مرسى وأخيه، وهو ما نفاه عبر حسابه على تويتر.

وأعلن أحمد محمد مرسى عبر حسابه على تويتر، أنه لا صحة لما يتم تداوله من احتجازه برفقة أخيه عمر، وأنه مازال يقوم بإتمام إجراءات استلام جثمان أخيه عبد الله.



أحمد محمد مرسى

وكانت قد أعلنت قناة الشرق أن الأمن يحتجز أحمد وعمر أبناء محمد مرسى، ويتعنت فى استخراج تصريح الدفن لجثمان عبد الله مرسى، وهو الأمر الذى نفاه جمله وتفصيلا أحمد محمد مرسى عبر حسابه على تويتر.



قناة الشرق

وكانت قد توفى عبد الله محمد مرسى العياط، بأحد المستشفيات الخاصة بالجيزة.

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