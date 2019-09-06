شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. مصادر تؤكد إعلان النتيجة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة .. بحسب مصادر مسئولة فإنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء عمليات المراجعة من قبل مكتب التنسيق، على أن يتم فتح باب تقليل الاغتراب بعدها مباشرة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأعلن مكتب التنسيق أن 84872 طالبًا، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، إضافة إلى 113479 طالبا من الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة بدأوا فى تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى من التنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات 2019 بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

تنسيق المرحلة الثالثة

وأغلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تنسيق طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة للتنسيق حيث سمحت لطلاب الدور الثانى للثانوية العامة والمتبقين من نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق بالمرحلة الثالثة للتنسيق.