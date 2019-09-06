شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السودانى الجديد: العمل الحكومى سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام السودانى الجديد فيصل محمد صالح العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف صالح، خلال تصريحاته لفضائية "سكاى نيوز عربية"، أن اجتماعات مستمرة لتحديد هوية من يشغل الحقيبتين الشاغرتين فى الحكومة. Advertisements وأشار وزير الإعلام السودانى الجديد، إلى أن هنك مشاورات مع قوى الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين خلال أسبوعين.

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