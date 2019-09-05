شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مديريات التربية والتعليم في المحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد، الذي يبدأ خلال أيام، ففى كفرالشيخ، شدد المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد، على تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات، فيما تابع هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى بمجمع المدارس بقرية الوهايبة.

وفى القليوبية، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جار الانتهاء من تركيب الشاشات التفاعلية بالمدارس الثانوية التي تتبع منظومة التعليم الجديدة، مشيرا إلى تواصل أعمال الورش التدريبية للمعلمين والإخصائيين للحصول على شهادات MOS -MSE MTA، بكافة الإدارات التعليمية.

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وفى أسيوط، قرر المحافظ جمال نورالدين تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديرى المدارس الخاصة، لبحث الحلول المناسبة لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة، وتذليل كافة العقبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.

وفى بنى سويف، أحال محمد رمضان، مدير عام إدارة الفشن التعليمية، 12 مدير مدرسة للتحقيق بالشؤون القانونية، لعدم استعدادهم الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد، وعدم الانضباط في العمل، والذى تبين خلال زيارات مدير عام الإدارة ولجان المتابعة بالإدارة التعليمية.

وفى الإسكندرية، أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إطلاق «الأتوبيس الطائر» والمكون من أتوبيسين وسيارة، للمرور على جميع مدارس المديرية في الإدارات التعليمية الثمانى، لرصد أي سلبيات أو معوقات قبل بدء العام الدراسى الجديد والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعداد تقارير فنية والتعامل مع أي مشكلة على الفور.

وقال «الديب»، لـ«المصرى اليوم»، إنه يتم تسيير ما يسمى قوافل المتابعة والرصد من خلال لجان مكونة من التوجيه والاتصال السياسى والمتابعة والتوجيه والتخطيط والمراحل التعليمية، بهدف المرور على كافة مدارس الإدارات الثمانى لبيان مدى استعدادها للعام الدراسى والوقوف على أي مشكلات بهذه المدارس ورصدها وحلها.