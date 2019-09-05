شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحظر استيراد أو تأجير أجهزة بث بعيدًا عن الجهات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له ضرورة التزام الشركات والفضائيات بحظر استيراد أو تأجير أجهزة sng عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة طبقا لأحكام المادتين 107و109 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحتى لا يتعرض المخالفون لذلك للإجراءات القانونية بحقهم.

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وأشار المجلس في بيانه إلى سريان الضوابط والمعايير والأكواد المتعلقة بالالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها والمنظمة لعمل البرامج المختلفة في المجالات الرياضية والدينية والتوك شو وغيرها، وذلك بعد نشرها أمس بجريدة الوقائع المصرية.

وناشد المجلس كل وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية عدم الاعتماد على ما يُنشر بوسائل التواصل الاجتماعي كمصدر مع مراعاة الدقة في النشر.

وكان المجلس قد أكد، أمس، تحديد زمن البرامج بساعتين كحد أقصى، بما فيها الفقرات الإعلانية، استجابة لما أبدته بعض القنوات.