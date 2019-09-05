شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس، صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف، ويتم صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر من خلال 93 فرعاً للبنك و43 ماكينة صراف آلي ATM.

واستعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس، الخامس من سبتمبر، 3 ملايين و600 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 5 مليارات و421 مليون جنيه.

Advertisements

وسجلت ماكينات الصراف الآلي مليونًا و484 ألف حالة صرف بقيمة مليار و795 مليون جنيه، ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل مليون و397 الف حالة صرف قامت بصرف 2 مليار و340 مليون جنيه، كما تم تسجيل 719 ألف حالة صرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى قامت بصرف مليار و286 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

هذا ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه، يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.