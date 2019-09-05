شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: أجر سائق التوك توك أكبر من العمل في بعض القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «التوك توك» وفر وسيلة مواصلات في القرى والمناطق النائية، بخلاف أنه وفر الكثير من فرص العمل، مضيفًا: «فاتح بيوت كتيرة».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن العدد الرسمي للتوك توك في مصر يُقدر بـ 62 ألفًا، لكن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، لافتًا إلى أن الدولة لا تسعى لإلغاء «التوك توك»، بقدر ما تعمل على تغييره إلى وسيلة أخرى أكثر حضارة.

ولفت إلى أن أجر العامل في التوك توك أكبر من العمل في بعض القطاعات، وهذا أدى لزيادة انتشاره بشكل كبير الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن معظم التكاتك مجمعة داخل مصر، وليس لديها أوراق.