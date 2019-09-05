شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزي: «نفسي أنام 8 ساعات وجربت كل حاجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي مفيد فوزي عن عدم استطاعته النوم لمدة 8 ساعات بشكل يومي، رغم أنه لا تحدث له إغفاءة طوال اليوم.

وأضاف فوزي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ينام خلال فترة القيلولة، وقال له البعض إن ذلك الأمر يعطله عن النوم في المساء بالقدر الكافي.

وتابع الإعلامي مفيد فوزي أنه جرب أن يأخذ حمامًا دافئًا قبل النوم ولكنه لم يستطع النوم، وتناول أعشابًا طبية وأقراصًا طبية لا تحتوي على أي مواد كيميائية، وقاطع القهوة، ورغم ذلك لم يستطع النوم بشكل عميق.