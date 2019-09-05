شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تعلن عن أسماء الطلبة المقبولين في منحة الجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن أسماء الطلبة المقبولين في منحة الجامعة البريطانية للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة، حيث تم قبول 18 طالبًا وطالبة «10 مرشحين أساسين- 8 مرشحين احتياطيين» للدراسة في كليات الجامعة للعام الدراسي 2019/2020 بالمجان.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم اختيار مروان خالد سعيد ورؤى يوسف عبدالعزيز كمرشحين أساسيين وأحمد خليل عبدالمجيد ومحمد إيهاب فهيم كمرشحين احتياطيين للدراسة في كلية علوم الحاسب، بجانب اختيار حنين هشام سلمي ويوسف عماد محمد كمرشحين أساسيين للدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

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وأضاف المحافظ أنه تم اختيار فرج محمد أحمد وأسيل محمد رشاد كمرشحين أساسيين وسارة عمرو أحمد وإبراهيم علاء إبراهيم كمرشحين احتياطيين للدراسة في كلية إدارة الأعمال، واختيار سارة معتز محمد ومحمود محمد حمدي كمرشحين أساسيين، وميار أحمد عبدالمجيد وصفا محمود محمد كمرشحين احتياطيين للدراسة في كلية الإعلام، واختيار مصطفى أشرف عبدالعاطي وإبراهيم حسين إبراهيم كمرشحين أساسيين، وصبرين محمد المتولي وفاطمة الزهراء محمد كمرشحين احتياطيين للدراسة في كلية اللغات والترجمة.

وأشار إلى أن لجنة مُشكّلة قامت باختيار الطلبة المستحقين للمنحة من المتقدمين طبقًا للضوابط الخاصة بالمنحة والتي تمثلت في أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة ومن الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من مدارس محافظة شمال سيناء، وألا يكون الطالب أو الطالبة تقدم لأي منحة مجانية بأحدى الجامعات الخاصة.

بدوره، أكد محمد الحجاوي، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، أنه تم تلقي الطلبات الخاصة بالمنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة في مواعيد العمل الرسمية من يوم الثلاثاء الماضي حتى اليوم الخميس.