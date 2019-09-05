محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن حتى الآن.
وبحسب تقرير الوزارة فإن الصادرات بلغت 4 ملايين و708 آلاف و916 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألفا و830 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 حتى 4 سبتمبر الحالي، جاءت كالآتي:
وجاءت الحاصلات الزراعية الأكثر تصديرًا كالآتي:
- قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.
- إجمالي الصادرات من الموالح بلغت مليونا و751 ألفا و550 طنا.
- تصدير 699 ألفا و170 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني.
- تصدير 419 ألفا و377 طن بصل محتلا المركز الثالث في الصادرات.
- احتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 109 آلاف و587 طنا.
- احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و691 طنا.
- الثوم احتل المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 25 ألفا و711 طنا.
- احتلت الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12 ألفا و557 طنا.
- الجوافة، في المركز الثامن بإجمالي 9017 طنا.
- حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طنا.
- حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 طنا للخيار، و5500 طن للفلفل.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها الموالح والبطاطس.. 10 منتجات على رأس صادرات مصر الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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