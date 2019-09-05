إحباط محاولة تهريب أسلحة بيضاء مع سوداني بمنفذ أرقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك منفذ أرقين البري برئاسة أحمد الصاوي، محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء قادمة من الخرطوم مع أحد السودانيين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر، إنه وردت معلومات سرية من الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي تفيد بمحاولة أحد الركاب السودانيين القادمين من الخرطوم، تهريب بضائع ممنوعة، وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنه لتفتيش حقائب الراكب السوداني، وتبين وجود 35 خنجر أحجام وأشكال وأنواع مختلفة و10 مطاوي قرن غزال مخبأه داخل حقائبه.

وبالعرض على أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة.