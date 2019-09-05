بالفيديو.. ضبط "ديلر" السويس وبحوزته 53 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته 53 طربة لمخدر الحشيش و45 كيلو جرام لمخدر البانجو و1500 قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وملاحقة وضبط العناصر القائمة على عملية ترويجها..فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصرالإجرامية شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وحيازته لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه وتبين أنه عاطل (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس).

وأضافت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الجناين .. وقد أسفرت عمليات تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الآتي؛ 53 طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 5,300 كيلو جرام )؛ و15 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت ( 45 كيلو جرام )، و 1500 قرص مخدر، بندقية آلية، 6 خزينة لبندقية آلية، و110طلقة نارية، و 3 شماريخ، مبلغ مالى قدره ( 20 ألف جنيه)، و 3 هواتف محمولة، ميزان.

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بمواجهته أقر بواقعة الضبط وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للإتصال بعملائه وإستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج والميزان لتجزئة المواد المخدرة والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.