لتحديد أسباب الوفاة.. النيابة تقرر تشريح جثة نجل محمد مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، تشريح جثمان عبدالله محمد مرسي العياط، لتحديد أسباب الوفاة بعد وفاته أمس إثر أزمة قلبية. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وسط حراسة أمنية مشددة لتنفيذ قرار النيابة بالتشريح. وكلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعي بكتابة تقرير وافٍ حول سبب الوفاة ومضاهاته بالتقرير الأولي الصادر من مستشفى الواحة بحدائق الأهرام. وتوفى الابن الأصغر للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، إثر تعرضه لأزمة قلبية، أثناء قيادته سيارته مساء الأربعاء، وتمكن صديقه من إيقاف السيارة قبل اصطدامه بأي شيء، ومن ثم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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