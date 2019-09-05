أخبار مصر | محافظ القاهرة يخفض تنسيق الثانوي العام لـ 210 بدلا من 214 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يخفض تنسيق الثانوي العام لـ 210 بدلا من 214 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محافظة القاهرة، بيانًا قالت فيه، إنه بعد موافقة محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ووفقا لرغبة أولياء الأمور وتيسيرا عليهم، اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرار بالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام إلى 210 بدلا من 214 درجة.

وكان محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اعتمد من اللواء خالد عبد العال، نتيجة أداء امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 88.5% حيث تقدم 25923 طالبا نجح منهم 22946 طالبا.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب الدولية 96.2% حيث نجح 125 طالبا من إجمالي 130 طالبا، كما بلغت نسبة نجاح الرياضية الإعدادية 75.6% وبالنسبة للمكفوفين 90% أم القسم المهنى فبلغت نسبة النجاح 85.5% وبلغت نسبة النجاح 100% للطلبة الصم وضعاف السمع .

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ومن جهة أخرى، قال خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة، في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، يوم الأحد 16 يونيو، 2019، إن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة، ليكون الحد الأدنى للقبول 205 درجات للتعليم العام والخاص.

وكان اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، من بينهم 193 طالب وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89% وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88.2%.

وأوضح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98.5%، والإعدادية المهنية بنسبة 86.5 %، وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبلغت نسبة نجاح الدراسات الاجتماعية 92.6% والرياضيات بنسبة 91.5% اللغة العربية بنسبة 89.5% ومادتي اللغة الأجنبية والعلوم بنسبة 86.8%.