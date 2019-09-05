أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يقنن إجراءات تنظيم أجهزة البث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يقنن إجراءات تنظيم أجهزة البث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام الشركات والفضائيات بحظر استيراد أو تأجير أجهزة sng عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة، وذلك طبقًا لأحكام المادتين 107و109 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحتى لا يتعرض المخالفون لذلك للإجراءات القانونية بحقهم.

وقال المجلس في بيان له، إن سريان الضوابط والمعايير والأكواد المتعلقة بالالتزام بأصول المهنة ولأخلاقياتها، والمنظمة لعمل البرامج المختلفة في المجالات الرياضية والدينية والتوك شو وغيرها، وذلك بعد نشرها امس بجريدة الوقائع المصرية.

وناشد المجلس كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بعدم الاعتماد على ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي كمصدر مع مراعاة الدقة في النشر.

وكان المجلس أكد أمس، تحديد زمن البرامج بساعتين كحد أقصي، بما فيها الفقرات الإعلانية، وذلك استجابة لما طالبت به بعض القنوات.