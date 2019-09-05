أخبار مصر | التضامن: 3 مليون و600 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 5 مليار و 421 مليون جنيه من المعاشات المحولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: 3 مليون و600 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 5 مليار و 421 مليون جنيه من المعاشات المحولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى إنتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس الخامس من سبتمبر، بلغ إجمالى عدد الحالات 3 مليون و600 ألف حركة صرف بقيمة اجمالية 5 مليار و421 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الآلية مليون و484 الف حالة صرف بقيمة مليار و795 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل مليون و397 الف حالة صرف قامت بصرف2 مليار و340 مليون جنيه، كما تم تسجيل 719 ألف حالة صرف من منافذ صندوقى التامين الإجتماعى قامت بصرف مليار و286 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الأجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وكانت بدأت وزارة التضامن الإجتماعى، اليوم الخميس، بصرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة اجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف.

وتم صرف المعاشات المحولة علي بنك ناصر من خلال 93 فرعًا للبنك و43 ماكينة صراف آلي ATM.

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ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.

وكانت أطمأنت وزيرة التضامن، على إنتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، كما تأكدت أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيها.

وتابعت والي، أن الأحد الماضى تم البدء فى صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.

وكان بلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى السادسة من مساء اليوم الرابع من شهر سبتمبر ما يزيد عن مليون و540 الف حالة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و132 مليون جنيهًا.

كما بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 960 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و122 مليون جنيه، وبلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 580 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و20 مليون جنيه.