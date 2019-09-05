أخبار مصر | ٣٣ عملاً فنياً ضمن منافسات الفنون التشكيلية بأوسكار الإبداع الإفريقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٣٣ عملاً فنياً ضمن منافسات الفنون التشكيلية بأوسكار الإبداع الإفريقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الشباب الأفريقي المشارك في منافسات الفنون التشكيلية لأوسكار الإبداع الافريقي إبداعاتهم الفنية، ضمن فعاليات التوسكار التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وتستمر فعالياته حتي ١٠ سبتمبر الجاري.

وضمت لجنة مجال الفنون التشكيلية في أوسكار الإبداع الافريقي كل من الدكتورة صفية القباني عميد كلية فنون جميلة، دكتورة أسماء النواوي بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، ابراهيم حنيطر فنان الكاريكاتير.

وناقشت لجنة تحكيم مجال الفنون التشكيلية ٣٣ مشاركًا من مختلف الدول الافريقية في مجالات التصوير الزيتي والرسم والأشغال الفنية والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير.

يذكر أن الدول المشاركة في أوسكار الإبداع الافريقي شباب من دول السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب افريقيا، بوركينا فاسو، بالاضافة إلي مصر.