أخبار مصر | ٣٣ عملاً فنياً ضمن منافسات الفنون التشكيلية بأوسكار الإبداع الإفريقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٣٣ عملاً فنياً ضمن منافسات الفنون التشكيلية بأوسكار الإبداع الإفريقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استعرض الشباب الأفريقي المشارك في منافسات الفنون التشكيلية لأوسكار الإبداع الافريقي إبداعاتهم الفنية، ضمن فعاليات التوسكار التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وتستمر فعالياته حتي ١٠ سبتمبر الجاري.
وضمت لجنة مجال الفنون التشكيلية في أوسكار الإبداع الافريقي كل من الدكتورة صفية القباني عميد كلية فنون جميلة، دكتورة أسماء النواوي بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، ابراهيم حنيطر فنان الكاريكاتير.
وناقشت لجنة تحكيم مجال الفنون التشكيلية ٣٣ مشاركًا من مختلف الدول الافريقية في مجالات التصوير الزيتي والرسم والأشغال الفنية والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير.
يذكر أن الدول المشاركة في أوسكار الإبداع الافريقي شباب من دول السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب افريقيا، بوركينا فاسو، بالاضافة إلي مصر.
ومن جهة أخرى، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي جرين هيلز بمدينة الشروق ضمن جولة تفقدية للمنشآت الرياضية.
والتقى الدكتور أشرف صبحي خلال الجولة برئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بحضور مسئولي الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.
وخلال الجولة أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى المنشآت الرياضية لنادي جرين هيلز، مشيرًا إلى أنها إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية
وأكد "صبحي" أنه سيسهم بشكل فعال في إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية.
وشملت الجولة التفقدية لنادي جرين هيلز ملاعب التنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وحمامات السباحة، وصالة الألعاب الفردية، وصالة اللياقة البدنية، والمبنى الإداري للنادي.
يذكر أن نادي جرين هيلز أشهرته وزارة الشباب والرياضة منذ ثلاثة أعوام على مساحة ٤٣ فدان ويشمل أكثر من ١٧ ملعب متنوع وحدائق للأطفال ومبنى اداري و٢حمام سباحة.