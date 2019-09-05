أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تختتم معسكر الصعيد ببرنامج "إيدك معانا" بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تختتم معسكر الصعيد ببرنامج "إيدك معانا" بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، رابع معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا"، الذي تنظمه الوزارة بالمدينة الشبابية بالأقصر، في الفترة بين 1إلى 5 سبتمبر، بمشاركة مبادرات محافظات، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج".

وقدم المشاركون من أصحاب المبادرات عروضا عن مبادراتهم ومحتواها وأهدافها أمام لجنة من الحكام ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والأمم المتحدة

وتنقسم المبادرات المشاركة بالبرنامج إلى مبادرات قائمة أي موجودة بالفعل على أرض الواقع، وهم مبادرات، ISpace، Super education team، ازرع شجرة، اصنع مستقبلك، أفلام الجنوب، الاتحاد العام لشباب سوهاج، تحسين حياة، حملة المحليات للشباب بسوهاج، مهرجان حارس النيل، درع التسامح، كوني رائدة، من البذرة حتى الحصاد، موهبتك، الجرعة اليومية من العلوم.

وتكون المبادرات غير القائمة مازالت أفكار، وهي مبادرات A2Z education، Bio Egy spiders، focus، green roof، أبشر، الأمية الثقافية، الائتلاف الشبابي لدعم مصر، باب الخير، بجا، بنان، حرفتي، سوهاج البداية، عايزينها تبقى خضرا، عزف الأنامل، المحافظة على البيئة البحرية والبرية، مدينة منسية.

Advertisements

وكرمت الوزارة المشاركين بالبرنامج من أصحاب المبادرات المشاركة بالمعسكر تقديرا لمشاركتهم به بمجالات حماية البيئة، الثقافة، الفن، السياحة، التعليم، التشغيل وريادة الأعمال، الثقافة السياسية والاجتماعية، التنمية الرياضية".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.

يذكر أن برنامج "إيدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الأعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج عدد ١١٠٠ مبادرة على مستوى جميع محافظات مصر.

ويعد معسكر الأقصر هو أحد معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا" التي بدأت بمعسكر القاهرة بالفترة من (21- 24) يوليو، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية"، ثم معسكر بورسعيد بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من 4إلى 8 أغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس"، ثم معسكر الفيوم 21 إلى 25 أغسطس لمبادرات محافظات بالفيوم، لمحافظات" الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط".