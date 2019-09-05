شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تُسقِط 75% من ديون العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت وزارة الخارجيّة العراقية مُذكّرة تفاهم مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة، تشمل إعفاء العراق من 75% من الدُيُون المترتبة عليه ضمن صناديق الدعم المُقدّمة للدول العربيّة، وجدولة المُتبقي، وتسديده لمُساهماته في مُوازنة الأمانة العامة للجامعة العربية.

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يأتي موضوع إعفاء العراق من 75% من هذه الديون كأحد بُنُود جدول أعمال القِمّة العربيّة في تونس التي صوّت عليها القادة العرب، ونتيجة للحراك الدبلوماسي الذي قامت به الوزارة، ومندوبية العراق في الجامعة العربية.

يُضاف إلى ذلك أن هذه المُذكّرة كانت أحد محاور المُحادَثات التي أجراها وزير الخارجيّة محمد على الحكيم في لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ببغداد، والذي تمخّض عنه الإسراع في توقيعها وإخراجها إلى حيّز النفاذ.

ووقّع مُذكّرة التفاهم سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربيّة الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، والسفير عبدالله سرور الجرمان، رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.