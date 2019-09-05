شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنظم حفل تكريم لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد طلاب مدارس الجمهورية حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وبحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والأستاذ أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وقال أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية حريص على تكريم الأوائل تشجيعًا وتحقيقًا لاستمرارهم على مواصلة هذا التفوق، خاصة أن هذا التكريم يضم الأوائل على جميع محافظات الجمهورية.

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وأضاف موسى أن التكريم على أرض سيناء رمز البطولة والفداء والتي تتيح لهؤلاء الأوائل وهذا الجيل القادم فرصة التأثر بأبطال وجنود مصر ولسوف يذكر هؤلاء الأوائل هذا البرنامج القومي وهذه اللحظات التي يكرمون فيها لتفوقهم ليردوا ذلك لمصر عملاً وإخلاصًا وتضحية ليستمر تواصل الأجيال بتفوقهم وبأعلى ما يحملون من صفات وهي انتماؤهم لمصرنا الغالية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هذا البرنامج له من الأهمية بمكانه في نفوس هؤلاء الطلاب وبدور الوزارة من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، حيث إن منهم الأطباء والمهندسين والعلماء، وحيث إنهم جديرون بالاهتمام والرعاية لأنهم جيل المستقبل جيل مصر القادم متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظمت رحلة لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك تكريمًا لهم على تفوقهم الدراسي ولغرس روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.