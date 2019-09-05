شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وتحرير 424 مخالفة بمركز مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة تمكنت من ضبط 424 مخالفة متنوعة في إطار الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين والصحة، بالإضافة لإدارة التفتيش والمتابعة بالمركز وبالاشتراك مع مباحث التموين، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش ومنع جشع التجار وردع المخالفين وإحكام القانون.

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وأوضح اللواء إيهاب زهني، رئيس المركز، أن الحملة ضبطت 424 مخالفة متنوعة منها 45 مخالفة تموينية تنوعت بين نقص بالوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تحرير 237 إزالة إدارية، و105 محاضر إشغال طريق، و37 محضرًا للنظافة، في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة للمركز.

وأكد رئيس المركز أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر لضبط الأسواق وإزالة كل المخالفات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.