شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش: فتح باب الترشح لعمادة 4 كليات بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، فتح باب الترشح لعدد 4 كليات من كليات الجامعة، وذلك في ضوء القرارات الوزارية أرقام (3750، 3751، 3752، 3750) والصادرة في الأول من سبتمبر الجاري.

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وأكد النادي أنه تم فتح باب الترشح لعمادة كليات الآداب والعلوم والعلوم الزراعية والتربية، على أن يتم التقدم إلى اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور حسام الدين سيد أحمد رجب بالمستندات المطلوبة في مكتب أمانة مجلس الجامعة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 8/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14/9/2019 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن المستندات والأوراق المطلوبة للترشح هي عدد (4) بيانات حالة وظيفية، عدد (2) شهادة قانونية تفيد بعدم الإحالة إلى مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الإيقاف عن العمل، عدد (4) صور بطاقة الرقم القومي سارية، صورة شخصية حديثة ٤×٦، وسيرة ذاتية باللغة العربية.

وأوضح أنه سيتم إعلان الأسماء النهائية بعد تسلم الطعون والبت فيها خلال أسبوع من تقديمها للجنة، كما سيتم إبلاغ المستبعدين خلال 48 ساعة طبقًا للقانون، وبعد ذلك يتم الإعلان رسميًا عن مواعيد المقابلات لكل كلية على حدة على الصفحة الرسمية للجامعة.